Рейс Air France Москва - Париж экстренно приземлился в Люксембурге

БРЮССЕЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс AF1145 Москва - Париж, совершил экстренную посадку в аэропорту Люксембурга, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе аэропорта.

"Мы можем подтвердить, что рейс AF1145 совершил посадку в связи с экстренной ситуацией на борту, детали уточняются, - сообщили в воздушной гавани. - Пострадавших нет", - проинформировали в воздушной гавани.

По информации источника ТАСС в Люксембурге, речь идет о выявлении в ходе полета "небольшой технической неисправности самолета".

Посольство России в Люксембурге подтвердило отсутствие пострадавших на самолете Air France.

"Посольство получило официальное подтверждение от властей Люксембурга, что в результате экстренной посадки пострадавших нет, консульский сотрудник посольства уже работает в аэропорту", - сообщили в дипмиссии.

В новость внесены изменения (14:06 мск) - посольство России подтвердило информацию об отсутствии пострадавших