Глава казенного предприятия на Камчатке подозревается в даче взятки чиновнику мэрии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело из-за дачи взятки в 1,4 млн рублей чиновнику мэрии Петропавловска-Камчатского начальником казенного предприятия, сообщила во вторник пресс-служба управления СК по Камчатскому краю.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки и посредничестве во взяточничестве. В совершении преступлений подозревается начальник муниципального казенного учреждения "Управление благоустройства города Петропавловска-Камчатского" и житель краевого центра", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с декабря 2018 года по апрель 2019 года начальник казенного учреждения передал взятки через посредника на общую сумму в 1,4 млн рублей для должностного лица администрации Петропавловска-Камчатского "за общее покровительство по службе и совершение иных действий в пользу взяткодателя".

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, посредником выступал родственник мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко. "Это был его брат", - сказал собеседник агентства.

По данным управления СК, посредник задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Начальник казенного учреждения уже содержится в следственном изоляторе в связи с расследованием в отношении него другого коррупционного преступления. "Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере от директора одной из коммерческих организаций", - сообщили в СК.

Отмечается, что преступления выявлены сотрудниками УФСБ и УМВД по Камчатскому краю.