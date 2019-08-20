Бывший замглавы Астрахани получил два года за халатность, из-за которой погиб ребенок

АСТРАХАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Кировский районный суд Астрахани приговорил бывшего заместителя главы администрации города к двум годам колонии за халатность, в результате которой по неосторожности погиб 13-летний ребенок. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"Бывший заместитель главы муниципального образования "Город Астрахань" признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть 13-летнего ребенка. Приговором Кировского районного суда экс-чиновнику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления сроком на два года", - уточнили в пресс-службе.

Следствием и судом установлено, что экс-чиновник, зная о том, что заброшенное здание бывшего Дома культуры в Ленинском районе Астрахани находится в неудовлетворительном состоянии, не принял мер к безопасному содержанию данного объекта. Халатность обвиняемого привела к тому, что вечером 12 июня 2017 года подросток в компании своих ровесников беспрепятственно проник в Дом культуры и забрался в чердачное помещение. Мальчик упал с высоты третьего этажа и от полученных травм умер в машине скорой помощи.