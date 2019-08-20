В Турции девочку из России затянуло в трубу на дне бассейна

ТАСС, 20 августа. Девочка из России, которую затянуло в трубу на дне бассейна в отеле на курорте в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии. Об этом во вторник ТАСС сообщил дежурный дипломат генконсульства РФ в Анталье.

"Генеральное консульство подтверждает факт экстренной госпитализации российской несовершеннолетней гражданки 2007 года рождения в результате несчастного случая, произошедшего 18 августа этого года в бассейне отеля "Санхилл" города Бодрум. По данным администрации медицинского учреждения, ребенок находится в критическом состоянии под наблюдением врачей", - сказал он.

В генконсульстве добавили, что случай признан страховым, расходы на лечение будут возмещены страховой компанией в рамках предусмотренного договором лимита. Родителям оказывается содействие со стороны принимающей туристической компании и сервисно-страховой службы, продолжил дипломат.

Кроме того, в дипмиссии добавили, что "генеральным консульством направлены запросы в губернаторство провинции Мугла и провинциальные правоохранительные органы для получения официальной информации по данному происшествию". "Продолжаем держать вопрос на контроле", - подчеркнул собеседник агентства.