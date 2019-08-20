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ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ярославском шоссе в Москве

По сообщениям источника в экстренных службах, в результате аварии пострадал один человек

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Авария с тремя машинами произошла на Ярославском шоссе в Москве, пострадал один человек, движение по улице в сторону центра осложнено, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"ДТП произошло по адресу: Ярославское шоссе, 51. Столкнулись три автомобиля, в результате один человек пострадал. Движение машин в сторону центра по данной трассе осложнено", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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