ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ярославском шоссе в Москве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Авария с тремя машинами произошла на Ярославском шоссе в Москве, пострадал один человек, движение по улице в сторону центра осложнено, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"ДТП произошло по адресу: Ярославское шоссе, 51. Столкнулись три автомобиля, в результате один человек пострадал. Движение машин в сторону центра по данной трассе осложнено", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.