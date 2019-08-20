Жителя Мичуринска приговорили к восьми годам за призывы к терроризму и вербовку в ИГ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московский окружной военный суд приговорил к восьми годам мужчину, который в колонии города Мичуринска вербовал людей в запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ), сообщила во вторник пресс-служба управления ФСБ по Тамбовской области.

"Пресечена деятельность Надирбега Нурмагомедова 1977 года рождения, проживавшего в Мичуринске, осуществлявшего вербовочную деятельность в интересах запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Решением Московского окружного военного суда Нурмагомедов признан виновным, он приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным управления ФСБ, мужчина в колонии Мичуринска под предлогом изучения ислама сформировал ячейку и пропагандировал среди ее членов террористическую идеологию, а также оправдывал тех, кто совершал теракты в Москве, Беслане и Волгограде. Нурмагомедов завербовал двух мужчин, которые после освобождения из колонии уехали в Сирию и вступили там в незаконные вооруженные формирования.

"В феврале 2019 года следственным управлением УФСБ РФ по Тамбовской области в отношение вербовщика были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности") и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности")", - добавили в ведомстве.