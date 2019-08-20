Boeing авиакомпании Scat совершил экстренную посадку в аэропорту Нур-Султана

НУР-СУЛТАН, 20 августа. /ТАСС/. Самолет казахстанской авиакомпании Scat совершил во вторник экстренную посадку в аэропорту Нур-Султана. Об этом сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана (МИИР).

"Сегодня рейс VSV464 авиакомпании Scat, тип воздушного судна Boeing 757, следовавший по маршруту Санья (Китай) - Нур-Султан в 16:58 (13:58 мск) совершил экстренную посадку. <... > Авиакомпанией Scat отработаны действия с наземными службами аэропорта города Нур-Султана по обеспечению безопасной посадки воздушного судна", - говорится в сообщении.

Посадка самолета прошла благополучно, на его борту находились 234 пассажира и семь членов экипажа.

После взлета воздушного судна диспетчерская служба аэропорта Санья обнаружила фрагменты резины на взлетно-посадочной полосе. Информацию об этом представители аэропорта довели до авиакомпании Scat. По предварительным данным, в результате наезда на неизвестный предмет произошел порез верхнего слоя задних колес левой основной стойки шасси самолета.

По данному факту начато расследование комиссией управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики Казахстана.