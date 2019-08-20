{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом передали саратовским врачам

Ведется проверка, назначена химическая экспертиза вещества, рассыпанного злоумышленником

САРАТОВ, 20 августа. /ТАСС/. В Саратове полицейские передали под наблюдение врачей мужчину, который, по предварительным данным, посыпал конфеты крысиным ядом в магазине. Подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Злоумышленника за подозрительным занятием застала продавщица, но при виде работницы магазина он покинул помещение. "Задержанный мужчина 1988 года рождения передан под наблюдение врачей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, по данному факту проводится проверка, назначена химическая экспертиза вещества.

Теги
РоссияСаратовская область
Globo: захвативший заложников в Рио-де-Жанейро нейтрализован
Вооруженный мужчина держал в заложниках 31 человека в течение трех часов
Читать полностью