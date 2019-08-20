Совершивший экстренную посадку в Люксембурге самолет Air France вылетел в Париж

БРЮССЕЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Совершивший экстренную посадку в Люксембурге самолет Airbus A319 рейса AF1145 Москва - Париж авиакомпании Air France вылетел в Париж после технического обслуживания. Об этом ТАСС сообщили во вторник в аэропорту Люксембурга.

"Рейс AF1145 после дозаправки и технического обслуживания продолжил полет в Париж", - сообщили в аэропорту. Его прибытие ожидается в 14:50 (15:50 мск).

Как сообщил ТАСС в Париже представитель авиакомпании Air France, самолет приземлился в аэропорту Люксембурга в 11:55 (12:55 мск) из-за срабатывания сигнала тревоги.

Посольство России в Люксембурге направило своего дипломата в аэропорт для подтверждения всех деталей ЧП. В российской дипмиссии ТАСС подтвердили, что посадка произошла благополучно, никто не пострадал.