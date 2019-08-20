Во Владимирской области возбудили уголовное дело об истязании шестилетних детей

ВЛАДИМИР, 20 августа. /ТАСС/. Следователи во Владимирской области возбудили уголовное дело об истязании детей в отношении мамы и бабушки шестилетних девочки и мальчика, сообщил во вторник СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждены уголовные дела в отношении 25-летней и 43-летней местных жительниц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Женщины систематически избивали детей, в августе брат и сестра убежали от них к отцу, который живет отдельно.

Следствие и органы опеки решают дальнейшую судьбу детей.