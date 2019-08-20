В промышленной зоне Самары загорелся ангар

САМАРА, 20 августа. /ТАСС/. Возгорание в металлическом ангаре на площади 400 кв. метров произошло в Самаре на Заводском шоссе, на месте работают пожарные. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В 16:21 поступило сообщение о пожаре в металлическом ангаре. Прибывшим подразделением объявлен повышенный ранг вызова № 2. Площадь пожара составляет 400 кв. метров", - говорится в сообщении.

Ангар находится в промышленной зоне на Заводском шоссе. К ликвидации пожара привлечены 45 человек и 11 единиц техники.