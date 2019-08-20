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Хакеры атаковали сайт посольства России в Великобритании

В диппредставительстве сообщили, что проводится расследование инцидента

ЛОНДОН, 20 августа. /ТАСС/. Сайт посольства России в Великобритании оказался недоступен в течение практически суток из-за хакерской атаки. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник представитель посольства.

"19 августа ориентировочно в 16:30 (18:30 мск) в результате хакерской DDoS-атаки было нарушено функционирование сайта посольства. В результате масштабной блокировки, полностью восстановить работу ресурса удалось лишь 20 августа к 12:00 (14:00 мск)", - сказал дипломат.

"Проводится расследование случившегося", - добавил он, выразив сожаление в связи с возможными неудобствами посетителей страницы диппредставительства.

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