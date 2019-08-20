В Оренбурге тушат пожар в кафе на площади около 500 кв. м

ОРЕНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Трактир "Роза ветров" загорелся во вторник в Оренбурге, огонь распространился на площади около 500 кв. метров, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС России по Оренбургской области.

"По предварительным данным, площадь пожара составляет 500 кв. м. На месте происшествия работают 20 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Оренбургской области, привлечено семь единиц техники", - уточнили в пресс-службе ведомства.

По сообщениям оперативных служб, огонь на крышу двухэтажного здания кафе перекинулся с соседнего нежилого здания. Персонал и посетители покинули помещение до приезда пожарных.