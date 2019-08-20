В Ростове-на-Дону осудили преступную группу за хищение из банков более 2 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил шестерых членов преступной группы к тюремным срокам за хищение более 2 млрд рублей из банков Москвы и Ростова-на-Дону. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

"В Ростове-на-Дону постановлен обвинительный приговор членам преступной группы, промышлявшим хищением мошенническим путем денежных средств из банков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2013 году Александр Григорьев в Москве вступил в преступный сговор с Аллой Калитванской, Светланой Гуленковой, Оксаной Ермаковой, Денисом Волчковым и Ринатом Юсуповым. Участники организованной группы с декабря 2013 года по апрель 2014 года обманным путем добились заключения с одним из московских банком сделок, в результате которых "сотрудники банка в указанный период перечислили на расчетные счета подконтрольных Григорьеву заемщиков более 1 млрд 400 млн рублей".

Кроме того, с мая по октябрь 2014 года мошенники с нарушениями заключили кредитные договоры между ростовским банком и шестью организациями-заемщиками. "В результате действий членов преступной группы в период с мая по сентябрь 2014 года банк перечислил на счета указанных сообществ более 770 млн рублей, которые похищены злоумышленниками", - рассказали в прокуратуре.

По данным ведомства, обвиняемые получили от четырех до девяти лет исправительной колонии общего режима.