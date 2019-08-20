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Суд арестовал владельца отеля в Одессе, где при пожаре погибли девять человек

Вадима Черного отправили в СИЗО на 60 суток без права залога
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© AP Photo/Sergei Poliakov

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога владельцу одесской гостиницы "Токио Стар", где во время пожара погибли девять человек и еще десять пострадали. Об этом сообщило во вторник местное издание "Таймер".

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"Вадим Черный (владелец отеля "Токио Стар" - прим. ТАСС) отправлен в СИЗО на 60 суток без права залога", - приводит решение суда издание. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуроров. Защита требовала избрать более мягкую пресечения. В частности, за Черного хотел поручиться главный раввин Одессы и юга Украины Авроом Вольф.

Владелец отеля был задержан 18 августа, позже ему было предъявлено обвинение "по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшего гибель девяти человек". По данному делу правоохранители также задержали еще трех фигурантов.

Пожар в одесской гостинице произошел в ночь на 17 августа. Спасатели сообщили о девяти погибших и 10 пострадавших. По факту инцидента полиция возбудила два уголовных дела по статьям "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Служебная халатность". Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование трагедии под личный контроль.

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