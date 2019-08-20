Ликвидировано открытое горение в металлическом ангаре в Самаре

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Открытое горение в металлическом ангаре в Самаре ликвидировано. Площадь пожара увеличилась до 600 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 15:21 мск поступило сообщение о пожаре в металлическом ангаре по адресу: Самара, Советский район, Заводское шоссе, 27д. Площадь пожара составляет 600 кв. метров. Погибших и пострадавших нет", - сказали в министерстве.

Пожару присвоен повышенный - второй - уровень сложности. "В 16:20 мск объявлена ликвидация открытого горения", - добавили в МЧС.