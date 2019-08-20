Гидрометцентр предупредил о новой волне паводков в Приморском крае 22-23 августа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Новая волна паводков ожидается в Приморском крае 22-23 августа, сообщил Гидрометцентр.

"22-23 августа на реках Приморского края ожидается формирование новой волны дождевого паводка с достижением неблагоприятной и опасной отметки. Наиболее паводкоопасные районы: Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский", - говорится в сообщении.

В Приморском крае из-за паводков подтоплено более 500 частных домов в шести районах и свыше 1,4 тыс. придомовых территорий в пяти районах. В зоне подтопления оказались более 1,8 тыс. человек. В семи районах и городских округах введен режим ЧС.