В Нижегородской области обследовали более 50 кв. км леса в поисках пропавшей девочки

ТАСС, 20 августа. Участники поисковой операции обследовали более 50 кв. километров леса рядом с селом Степановка Нижегородской области, где в воскресенье пропала пятилетняя девочка. Следов ребенка пока не обнаружено, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте ГУ МЧС по региону.

"Проведен обход лесного массива, пройдено более 50 кв. км. Поисковые мероприятия организованы не только на территории Степановки, но и на прилегающей местности. На данном этапе следов пребывания ребенка не обнаружено", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы главка, водолазы обследовали три водоема рядом с селом и пойму реки Сармы. "Проверяются все водоемы, колодцы и заброшенные здания", - отмечается в сообщении.

В поисках принимают участие волонтеры из 11 регионов России, сообщил на своей странице в Facebook председатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев. Среди участников поисков есть волонтеры "Лиза Алерт" из Нижегородской, Пензенской, Владимирской, Ярославской, Ивановской, Тамбовской, Костромской, Калужской, Рязанской, Кировской областей, а также Республики Татарстан.

По данным администрации Вознесенского района, девочка, проживающая в Душанбе, приехала в село Степановка к бабушке. Днем 18 августа ребенок, предположительно, ушел в лес и не вернулся. На месте поисков создан оперативный штаб, следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В поисках задействовано более 800 человек - это полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС, волонтеры, местные жители.