В Приморье число подтопленных домов сократилось с 500 до 146

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Количество жилых домов и придомовых территорий в Приморье, оказавшихся затопленными в результате продолжительных ливней в регионе, уменьшилось. По данным на 14:00 мск (21:00 по местному времени) в зоне подтопления остаются 146 зданий и 663 территории, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

В понедельник, по данным МЧС, в Приморье из-за паводка было подтоплено более 500 частных домов и свыше 1400 придомовых территорий. В зоне подтопления оказались более 1800 человек.

"По состоянию на 21:00 остаются подтопленными 146 жилых домов и 663 придомовые территории в шести муниципальных образованиях (Октябрьский, Пожарский, Надеждинский районы и Дальнереченский, Уссурийский, Лесозаводский городские округа) в 9 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

В двух развернутых пунктах временного размещения в Уссурийске и селе Покровка продолжают находиться 12 человек, в том числе трое детей. В свои дома вернулись восемь человек. Среди подтопленных зданий отсутствуют социально-значимые объекты, подчеркнули в ведомстве. Все дошкольные и общеобразовательные учреждения, другие социально-значимые организации работают в штатном режиме.

В МЧС также зафиксировали спад числа переливов воды на дороги. По последним данным, их количество сократилось с 10 до шести в трех муниципальных образованиях (Пожарский, Пограничный, Ханкайский муниципальные районы). В регионе сформированы 15 оценочных комиссий, которые составили 723 акта обследований.

В семи районах и городских округах Приморского края пока действует режим чрезвычайной ситуации. На 22 и 23 августа в Приморье синоптики снова объявили штормовое предупреждение, в разных районах края ожидаются ливни, гроза, ветер скоростью до 15-20 м/с.