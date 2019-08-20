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Похищение моряков у берегов Камеруна

Посольство РФ: похищенные в Камеруне россияне, предположительно, доставлены в Нигерию

В российском диппредставительстве также сообщили, что для пленников привезли одежду и медикаменты

РАБАТ, 20 августа. /ТАСС/. Трое российских граждан, захваченных на минувшей неделе при нападении на грузовое судно "Мармалайта" близ камерунского порта Дуала, предположительно, доставлены на территорию Нигерии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в посольстве РФ в Яунде.

"Пленники, предположительно, доставлены на территорию Нигерии. Сформирована группа экстренного реагирования, которая ведет переговоры о выкупе моряков", - отметил он.

"На данный момент удалось договориться о доставке для них одежды и медикаментов", - добавил дипломат.

Между тем, информацией о сумме запрашиваемого пиратами выкупа посольство РФ не располагает. "Пока ведутся переговоры насчет выкупа, конкретные требования похитителей неизвестны", - сказал собеседник корреспондента ТАСС.

15 августа в районе порта Дуала неизвестные, предположительно, нигерийские пираты, атаковали грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе трех граждан России.

Ранее сообщалось, что поиском похищенных россиян занимается ВМФ Камеруна и Координационный центр по борьбе с пиратством в Гвинейском заливе.

Теги
КамерунРоссияПохищение моряков у берегов Камеруна
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