В оренбургском кафе ликвидировано открытое горение

ОРЕНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Открытое горение в кафе и офисном здании на улице Восточной в Оренбурге ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Оренбургской области.

Сообщение о пожаре на улице Восточной Оренбурга поступило 20 августа в 14:57 (мск). Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения установили, что в результате короткого замыкания электропроводки происходит горение кровли на площади 60 кв. м. Погибших и пострадавших нет. В 15:47 (мск) пожар распространился на двухэтажное здание, площадь горения увеличилась до 500 кв. м.

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону уточнили, что локализация пожара произошла в 16:43 (мск). На месте происшествия работали 74 человека, было привлечено 28 единиц техники.