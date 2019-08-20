Защита ожидает в сентябре завершение расследования дела обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Следствие просит продлить до 28 октября срок содержания под стражей обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана, защита рассчитывает в сентябре начать ознакомление с материалами дела. Об этом ТАСС сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Лефортовский суд Москвы в пятницу, 23 августа, рассмотрит ходатайство следствия о продлении Уилану срока ареста на два месяца, то есть до 28 октября. Расследование дела подходит к концу, мы рассчитываем в сентябре приступить к ознакомлению с его материалами", - сказал адвокат.

Лефортовский суд ранее продлил до 29 августа срок содержания Уилана в СИЗО.

В новость были внесены изменения (19:34 мск) - добавлены подробности.