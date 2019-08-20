Полиция задержала сотрудницу детского сада в Нижнем Новгороде при закладке наркотиков

ТАСС, 20 августа. Полицейские задержали сотрудницу одного из детских садов Нижнего Новгорода и ее предполагаемую сообщницу при закладке наркотиков. В ходе обыска у 20-летних женщин обнаружено 200 пакетиков с запрещенными веществами, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

"Две ранее не судимые 20-летние жительницы Нижнего Новгорода, одна из которых являлась работником дошкольного учреждения, в момент задержания осуществляли закладки наркотических средств. У них изъято более 200 пакетиков с наркотическими средствами", - отметил в пресс-службе.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у женщин более 30 свертков с веществом растительного происхождения и порошком. При проведении обысков по месту жительства был изъят еще 171 пакетик с наркотическим веществом.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)", - отметил в пресс-службе.