В МВД сообщили, что угрожавший выбросить с балкона дочь житель Саранска был ранее судим

ТАСС, 20 августа. Семья пятимесячной девочки, отец которой угрожал выбросить ее с балкона третьего этажа, не состояла на учете в правоохранительных органах, однако мужчина был неоднократно судим, в том числе за убийство. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

Вечером 19 августа пьяный отец угрожал сбросить дочь с балкона. Сотрудникам полиции и МЧС удалось по карнизу с соседнего балкона приблизился к окну квартиры и забрать ребенка у отца. Девочку передали медикам, ее жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело.

"Семья [девочки] на учете не состояла. Но отец привлекался к уголовной ответственности неоднократно за совершение различных преступлений. Он привлекался за угон, умышленное уничтожение чужого имущества, а в 2007 году - за убийство, ему было назначено шесть лет [лишения свободы в колонии] строго режима, в 2011 году он освободился условно-досрочно. [Также] он неоднократно привлекался за причинение вреда здоровью, но все уголовные дела были прекращены по примирению сторон", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, мать в поле зрения правоохранительных органов не попадала, от отца ребенка она не ожидала такого поступка. По ее словам, он холил и лелеял ребенка. Она неоднократно оставляла девочку с ним дома, так как он являлся безработным.

Ранее глава Мордовии Владимир Волков распорядился наградить сотрудников полиции и МЧС, спасших пятимесячную девочку.