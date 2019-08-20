Двое россиян погибли в катастрофе вертолета у острова Порос

АФИНЫ, 20 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Греции подтверждает гибель двух россиян в катастрофе вертолета во вторник близ острова Порос. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Греции Василий Гаврилов.

"На борту разбившегося вблизи острова Порос находились двое граждан России. Оба они, как и пилот, гражданин Греции, погибли", - сказал дипломат.

На вопрос по поводу репатриации тел Гаврилов сказал, что предпринимаются необходимые меры по линии консульского отдела посольства.