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Двое россиян погибли в катастрофе вертолета у острова Порос

Эту информацию подтвердили в посольстве РФ в Греции
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© Nikos Litsardis/ikariaki.gr via AP, архив

АФИНЫ, 20 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Греции подтверждает гибель двух россиян в катастрофе вертолета во вторник близ острова Порос. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Греции Василий Гаврилов.

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"На борту разбившегося вблизи острова Порос находились двое граждан России. Оба они, как и пилот, гражданин Греции, погибли", - сказал дипломат.

На вопрос по поводу репатриации тел Гаврилов сказал, что предпринимаются необходимые меры по линии консульского отдела посольства.

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