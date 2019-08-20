В Москве задержан водитель грузовика с номерами от угнанной в 2017 году машины

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве водителя грузовика, на котором были установлены номера от угнанного в 2017 году Mercedes. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центрального округа ведомства.

По словам собеседника агентства, в Северо-Западном административном округе столицы сотрудникам вневедомственной охраны поступила информация о том, что на 67-м километре МКАД движется грузовик, на котором установлены государственные регистрационные знаки, принадлежащие автомобилю, объявленному в федеральный розыск.

"В районе 1-го Митинского переулка росгвардейцы обнаружили и остановили разыскиваемое транспортное средство. За рулем находился 34-летний гражданин из ближнего зарубежья. При проверке номеров самосвала по базам данных выяснилось, что государственный регистрационный номер принадлежит угнанному в 2017 году автомобилю Mercedes Benz, - сказали в ведомстве, уточнив, что инцидент произошел накануне.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции.