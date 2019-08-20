СК проверяет действия родителей и Минздрава по делу об избиении девочки в Ингушетии

МАГАС, 20 августа. /ТАСС/. Следователи Ингушетии проверяют наличие состава преступления в действиях биологических родителей, должностных лиц Министерства здравоохранения республики, органов опеки и МВД по делу об избиении семилетней девочки, сообщил во вторник региональный СК в ответ на запрос ТАСС.

4 июля семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии, где ей провели операцию. Было принято решение о переводе ребенка в столичную клинику. Девочку доставили в Москву 5 июля в сопровождении реаниматологов, врачей медицины катастроф и представителей Ингушетии. При обследовании в клинике у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника.

"В настоящее время на предмет наличия в действиях признаков состава преступления проверяются биологические родители потерпевшей, должностные лица Министерства здравоохранения республики, органы опеки попечительства администрации г. Сунжа, а также органы МВД республики, по результатам расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям всех лиц, попавших в поле зрения следствия", - говорится в сообщении.

В СК добавили, что уголовное дело находится на контроле руководства СК России и следственного управления, ход и результаты расследования систематически обсуждаются на оперативных совещаниях.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после того, как девочка с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами попала в больницу в Ингушетии. В нанесении телесных повреждений девочке следствие подозревает 35-летнюю жительницу Сунжи, которая приходится ребенку родной тетей со стороны отца. В настоящее время женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.