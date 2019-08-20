СК допросил свидетеля Виктора Кириленко по делу о массовых беспорядках в Москве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Следственный комитет завершил допрос Виктора Кириленко в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Как сообщил ТАСС его адвокат Александр Альдаев, Кириленко был допрошен как свидетель.

"Все нормально. Допрос [в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве] по делу 27 июля завершен", - сказал адвокат, добавив, что его подзащитный был допрошен в статусе свидетеля.

По словам адвоката, при проведении следственных действий с Кириленко со стороны следователей "нарушений не допущено".

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что у Кириленко прошел обыск в связи с уголовным делом, возбужденным по ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"). По данным еще одного источника ТАСС, у Кириленко в ходе обыска изъяли компьютер и телефон. "Все, что изъяли, у следствия, но обещали вернуть", - отметил Альдаев.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.