Спасатели достали из Москвы-реки мужчину, прыгнувшего за сумочкой его девушки

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Спасатели помогли выбраться из Москвы-реки мужчине, прыгнувшему в воду за упавшей сумкой его девушки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Около 20:00 на отводном канале Москвы-реки в районе Якиманской набережной, дом 4 спасатели ПСС "Крымский мост" из воды вытащили молодого мужчину. Он прыгнул в воду, чтобы <...> [достать] упавшую в канал сумочку девушки, с которой он прогуливался по набережной", - сказал собеседник агентства.

Самостоятельно мужчина выбраться не мог. Спасатели доставили его на станцию и вызвали полицию.