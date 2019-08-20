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Пожар в здании рядом с кинотеатром "Аврора" на Невском проспекте в Петербурге локализован

Ранее оттуда эвакуировали десять человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Специалисты локализовали пожар в жилом здании на Невском проспекте, 60 в центре Санкт-Петербурга вблизи кинотеатра "Аврора", сообщили ТАСС в городском ГУ МЧС.

"Пожар локализован", - сказал собеседник агентства.

Ранее управление сообщало, что здание относится к кинотеатру "Аврора", горят перекрытия. Позже в МЧС уточнили, что четырехэтажное жилое здание находится рядом с кинотеатром, но к самой "Авроре" отношения не имеет. Также, по уточненным данным, были эвакуированы десять человек.

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