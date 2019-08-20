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В СК назвали причину падения воздушного шара в Московской области

Как сообщили в ведомстве, шар потерял управление из-за ветра, что привело к падению

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Воздушный шар потерял управление из-за ветра, зацепился за линию электропередач, в результате чего загорелся и упал в Дмитровском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"По предварительным данным следствия, воздушный шар из-за сильного порыва ветра потерял управление и зацепился за линию электропередач. Вследствие чего произошло возгорание судна и его падение на землю", - сообщили в ГСУ.

При падении шара пострадал пилот. По факту ЧП проводится доследственная проверка. "Информация о количестве пострадавших уточняется", - отметили в управлении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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