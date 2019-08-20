Адвокат сестер Хачатурян заявил, что дело против них могут прекратить

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, из которого следует, что он неоднократно истязал дочерей и домогался их, сообщил ТАСС защитник одной из обвиняемых Сергей Паршин.

"Расследование Следственного комитета России доказало правдивость показаний сестер Хачатурян. Сотрудники Следственного комитета России официально вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против их отца Михаила Хачатуряна. Из текста постановления ясно: факты морального, и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема - в связи со смертью подозреваемого. Однако соблюдение следствием формальностей не реабилитирует Михаила Хачатуряна, а обстоятельства дела, описанные в постановлении признаны установленными фактами. Защитники сестер Хачатурян надеются, что установленные следователями факты помогут им доказать - девушки действовали в рамках необходимой самообороны, и их уголовное преследование будет прекращено", - сказал он.