В ДТП в Вологодской области погиб один человек

ТАСС, 20 августа. Микроавтобус и два автомобиля попали в ДТП в Вологодской области. Погибла женщина 1960 года рождения, еще восемь человек пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

"ДТП произошло в 19:05 мск. Водитель микроавтобуса Hyndai не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу движения, погиб пассажир автомобиля Chevrolet - женщина 1960 года рождения. Водитель и второй пассажир автомобиля Chevrolet пострадали. В микроавтобусе Hyndai пострадали шесть человек - пассажиры. По имеющейся информации, у них незначительные травмы", - сказала собеседница агентства, уточнив, что с Chevrolet также столкнулся автомобиль Lada Kalina, водитель и пассажир которого не пострадали.

Данные о госпитализации пострадавших на данный момент отсутствуют. По словам собеседницы агентства, микроавтобус перевозил работников одного из предприятий, которые ехали в Череповец.