СМИ: на западе Мексики пожар охватил территорию трех заводов

МЕХИКО, 21 августа. /ТАСС/. Пожар на заводе по производству пластмассы и масла в городе Морелия в штате Мичоакан на западе Мексики, начавшийся во вторник, охватил территорию двух соседних с ним предприятий. Об этом сообщила радиостанция Noticias MVS.

По ее данным, причиненный чрезвычайным происшествием ущерб уже исчисляется "миллионами долларов". Официального подтверждения этой информации не поступало. В тушении огня задействованы пожарные расчеты из влсьми муниципалитетов, а также подразделения вооруженных сил. В радиусе километра от места происшествия была проведена эвакуация населения.

Сведений о возможных причинах возгорания обнародовано не было.