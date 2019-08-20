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Вооруженный человек проник на территорию университета в Луизиане

На месте работают сотрудники полиции

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Вооруженный человек проник на территорию Университета штата Луизиана (Louisiana State University). Об этом сообщается во вторник в Twitter учебного заведения.

"Сообщается о том, что вооруженный злоумышленник проник в зал Коутса. Бегите, прячьтесь или сражайтесь", - указывается в заявлении руководства вуза. Спустя некоторое время в Twitter университета уточнили, что сражаться с предполагаемым вооруженным человеком предлагается лишь в качестве крайней меры. Руководство вуза подчеркнуло, что опасность до сих пор не миновала, на месте работают сотрудники полиции.

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