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Полицейские работают на месте конфликта в Краснодаре

Ранее в соцсетях появилось видео инцидента

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции работают на месте конфликта в Краснодаре на улице Вишняковой, где по данным из социальных сетей произошла перестрелка. Об этом сообщили ТАСС в среду в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В местных сообществах в социальных сетях опубликована видеозапись, на которой зафиксирован конфликт между группой мужчин в Краснодаре на улице Ставропольской в районе Вишняковского рынка. На кадрах видно, что участниками конфликта применяется оружие, ведется стрельба. Автор видео сообщает о пострадавших, возможно, погибших.

"По факту конфликта на улице Ставропольской в Краснодаре ведется проверка. На месте происшествия работают сотрудники полиции", - сказали в краевом главке МВД.

Собеседник агентства пояснил, что информация о количестве раненых или погибших уточняется.

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РоссияКраснодарский край
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