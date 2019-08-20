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В полиции США сообщили, что опасности вооруженного нападения в университете Луизианы нет

Учебное заведение работает в обычном режиме

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Угроза вооруженного нападения на территории Университета штата Луизиана (LSU, Louisiana State University) миновала. Об этом говорится в опубликованном во вторник на сайте вуза заявлении подразделения полиции, отвечающего за безопасность на его территории.

"Полиция провела расследование сообщений о вооруженном человеке на территории зала Коутса и пришла к выводу, что угрозы нет. LSU возвращается к нормальному режиму работы", - говорится в опубликованном заявлении. Ранее в Twitter учебного заведения появилось предупреждение о том, что на территорию вуза якобы проник вооруженный злоумышленник.

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