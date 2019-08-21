Замглавы горводоканала Южно-Сахалинска грозит до 15 лет тюрьмы за получение взятки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о получении взятки на сумму более 2,2 млн рублей возбуждено в отношении замдиректора по производству муниципального предприятия "Городской водоканал" в Южно-Сахалинске, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

"Органом предварительного расследования установлено, что обвиняемый с апреля 2016 года по март 2017 года систематически получал как лично, так и на счет своей супруги денежные средства от гражданина, действовавшего в интересах аффилированной ему частной охранной организации за невмешательство в ее деятельность по обеспечению безопасности объектов водоснабжения областного центра и оставление без внимания фактов ненадлежащего оказания таких услуг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.