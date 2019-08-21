СМИ: число погибших от оползней и наводнений на юго-западе Китая возросло до семи

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Количество погибших в результате оползней и наводнений в провинции Сычуань на юго-западе Китая увеличилось до семи человек, свыше 24 граждан страны числятся пропавшими без вести, еще шесть получили ранения и травмы. Об этом сообщил в среду информационный портал Zhongguo Qingnian wang.

Во вторник местные СМИ проинформировали о четырех погибших и 11 пропавших.

Согласно обновленным данным, число находящихся в зоне бедствия превысило 34 тыс. жителей. Власти произвели эвакуацию еще 13,2 тыс. человек. Согласно правоохранительным органам, в регионе оказались около 12 тыс. туристов из других частей КНР.

Ущерб от проливных дождей оценивается в сотни миллионов долларов. Движение по некоторым автотрассам провинции приостановлено.