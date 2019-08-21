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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья архипелага Санта-Крус в Тихом океане

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали

СИДНЕЙ, 21 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в океане у западного побережья острова Утупуа в архипелаге Санта-Крус, принадлежащем государству Соломоновы Острова. Об этом в среду сообщила национальная сейсмологическая служба Австралии.

По ее данным, землетрясение началось в среду около 01:05 местного времени (17:05 20 августа мск). Эпицентр подземных толчков располагался приблизительно в 50 км к северо-западу от береговой линии острова Утупуа и залегал на глубине около 77 км.

Населения острова составляет около 1,2 тыс. человек. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали, угроза цунами не объявлялась.

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