Суд оставил без изменения приговор экс-министру транспорта Пермского края Алмазу Закиеву

ПЕРМЬ, 21 августа. /ТАСС/. Пермский краевой суд оставил без изменения приговор бывшему министру транспорта Пермского края Алмазу Закиеву, осужденному на 8 лет и 6 месяцев лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС в среду рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда.

"Суд оставил без изменения приговор, [также] засчитал в срок время содержания под стражей", - сказал собеседник агентства.

Алмаз Закиев с ноября 2014 года занимал должность и. о. министра транспорта Пермского края, с февраля 2015 года - пост министра, 27 октября 2016 года он был отстранен от должности.

Уголовное дело в отношении Закиева было возбуждено управлением ФСБ по Пермскому краю 24 октября 2016 года. По версии следствия, министр лоббировал интересы коммерческой структуры при проведении аукциона на выполнение строительных работ. По данным следствия, с декабря 2015 года по март 2016 года министр получил в качестве взятки 8,4 млн рублей от представителя коммерческой организации за способствование в получении и гарантированной оплате контракта на строительство объекта транспортной инфраструктуры стоимостью более 2 млрд рублей. Взятка была завуалирована под приобретение у министра по завышенной стоимости (за 28 млн рублей) квартиры, расположенной в городе Тюмень. После получения взятки министр отстранил от участия в торгах на получение контракта другую конкурирующую организацию.

29 мая 2019 года Ленинский районный суд Перми назначил Закиеву наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.