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Число жертв крупного ДТП на юге Якутии выросло до шести

Авария произошла 13 августа

ЯКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Один из пострадавших в ДТП 13 августа на федеральной трассе "Лена" в Нерюнгринском районе Якутии умер в больнице. Число жертв возросло до шести, сообщили в среду ТАСС в Нерюнгринской районной больнице.

"Один из пострадавших в ДТП, поступивший в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии, скончался в понедельник, 19 августа, в 10:15 (местного времени)", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о пяти погибших и четырех пострадавших после столкновения легкового автомобиля Toyota и "КамАЗа". Все погибшие и пострадавшие находились в легковой машине. По словам водителя большегруза, перед лобовым столкновением Toyota на большой скорости выехала на полосу встречного движения. В управлении ГИБДД по региону ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля был таксистом.

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