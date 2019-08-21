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El Mundo: 35 пассажиров рейса Мадрид - Маврикий пострадали из-за турбулентности

Пострадавшие получили ушибы и небольшие порезы

МАДРИД, 21 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 35 пассажирам самолета, приземлившегося в международном аэропорту Мадрида, потребовалась медицинская помощь из-за турбулентности во время полета. Об этом сообщила в среду газета El Mundo.

По ее информации, воздушное судно прибыло из республики Маврикий. Самолет совершил посадку в Мадриде примерно в 20:00 по местному времени (21:00 мск) вторника. Пострадавшие получили ушибы и небольшие порезы после внезапной потери высоты самолета в ходе турбулентности.

Часть пассажиров была доставлена в больницы. Отмечается, что воздушное судно не получило никаких повреждений. Речь идет об авиакомпании, работающей на испанского перевозчика Iberia.

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