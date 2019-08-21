В Хабаровском крае от воды за сутки освободились свыше 20 домов

ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Вода отступила от нескольких домов, дворов и дачных участков после прекращения сильных дождей в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сейчас по краю отмечаются небольшие дожди. Сильные ливни прошли на прошлой неделе, они были вызваны тайфунами "Кроса" и "Лекима". В ближайшие несколько дней синоптики вновь прогнозируют циклон с сильными осадками с Монголии. "По состоянию на 21 августа, на территории Хабаровского края в результате прохождения циклонов и дождевого паводка в 38 населенных пунктах 6 муниципальных образований остаются подтопленными 27 жилых домов, в которых проживало 58 человек, из них 6 детей, 538 приусадебных участков, 334 земельных участка и около 1800 дачных участков. Также вода сохраняется на 11 участках межпоселковых автодорог и 23 участка дорог внутри населенных пунктов", - говорится в релизе ГУ МЧС.

По данным за прошлые сутки, в регионе подтопления в тех же городах и поселках отмечались в 49 жилых домах, на более чем 1,9 тыс. дачных участков. По информации МЧС, из-за спада уровней в некоторых реках и освобождения от дождевых осадков вода ушла из домов в Бикинском районе. Там остаются подтопленными 242 приусадебных участка в городе Бикине, селах Лермонтовка и Оренбургское.

Паводковая обстановка улучшилась и в районе имени Лазо. В настоящее время подтопленных жилых домов там нет, вода отмечается на территории 74 земельных участков и 130 приусадебных участков в поселке Переяславка, селах Прудки, Полетное, Петровичи, Марусино, Соколовка. Кроме этого, частично подтоплены участки на автодорогах из села Черняево до погранзастав "Аргунская" и "Невельское", между Переяславкой и селами Невельское и Новосоветское.

В Хабаровске, где после дождей подтопило подвалы 80 многоэтажек, воду откачали, подтопления есть на 118 приусадебных участках и около 1600 дачах на островах у города. Также остаются подтопленными дороги по улицам Штормовая, Приемная, Прибрежная, Минусинская, Флегонтова - Тимирязева, Ямская, Живописная, переулку Заречный.

В Хабаровском районе в селе Дружба вода полностью сошла с подтопленных ранее частных подворий. Дома подтоплены в селе Корсаково-2 и Бычиха, а также один дом в селе Дубовый Мыс Нанайского района. Есть подтопления на участках дорог в Нанайском и Амурском районах. В крае развернули четыре пункта временного размещения общей вместимостью 125 человек, людей в них нет.