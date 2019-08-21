СМИ: на юге Таиланда произошла серия взрывов

ТАСС, 21 августа. По меньшей мере семь человек получили ранения в результате серии взрывов, которые произошли в провинции Яла на юге Таиланда. Об этом в среду сообщает газета The Bangkok Post.

По данным местных властей, три взрывных устройства были прикреплены к линиям электропередач в различных районах провинции. Кроме того, одно взрывное устройство находилось внутри банкомата, еще одно сдетонировало рядом с продуктовым магазином. Отмечается, что в результате взрывов пострадали трое детей. Тайские службы безопасности ищут виновников произошедшего. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

2 августа в центре Бангкока, где проходила 52-я ежегодная встреча министров иностранных дел АСЕАН, произошло несколько небольших взрывов. Пострадали два сотрудника коммунальных служб города. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча распорядился немедленно начать расследование случившегося.