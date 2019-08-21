Умер один из пострадавших в перестрелке в Краснодаре

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Один из пострадавших при ночной стрельбе в Краснодаре умер, точное число получивших травмы устанавливается, сообщили журналистам в среду в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду на одной из улиц Краснодара произошла перестрелка. Полиция проводила проверку.

"По предварительным данным, в ночь на 21 августа на улице Ставропольской неустановленное лицо в ходе конфликта между группой граждан из хулиганских побуждений произвело множество беспорядочных выстрелов и не менее двух выстрелов - в находящегося там же 27-летнего мужчину. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. По данным СК, врачи доставили пострадавшего в больницу, но спасти его не удалось. Точное количество пострадавших сейчас устанавливается

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).