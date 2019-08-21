На Сахалине пограничники задержали судно "Байкал" за незаконный вылов трепанга

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали российское судно "Байкал" за незаконный вылов трепанга в бухте Первухина острова Кунашир Большой Курильской гряды. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе управления.

"На судне обнаружены 11 сушильных лотков с варено-сушеным трепангом (более пяти тысяч экземпляров), водолазное снаряжение и подводные средства движения. Нанесенный ущерб государству предварительно составил около 3,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По информации погрануправления, портом приписки судна является сахалинский город Холмск. Весь улов и орудия браконьеров изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов") в отношении капитана судна.