Суд оставил в силе приговор экс-министру спорта Пермского края Павлу Ляху

ПЕРМЬ, 21 августа. /ТАСС/. Пермский краевой суд оставил без изменений приговор экс-министру спорта Пермского края Павлу Ляху, приговоренному к трем годам условно за злоупотребление полномочиями. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"[Суд] оставил [приговор] без изменения. Изменили дополнительное наказание - лишение права занимать государственные должности до двух лет и 10 месяцев", - сказали в пресс-службе.

Лях руководил Министерством физической культуры и спорта Пермского края с момента создания ведомства в 2011 году. Решением Ленинского райсуда в октябре 2016 года чиновник был отстранен от занимаемой должности, а 4 октября был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями и помещен под домашний арест. 17 июня Ленинский районный суд Перми признал Ляха виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий"), приговорил его к трем годам заключения условно и запретил занимать государственные должности на три года.

Судом установлено, что в ноябре 2015 года Лях подписал акт приемки выполненных работ по реконструкции стадиона "Динамо" в центре Перми на сумму около 45 млн рублей, при этом, по данным управления федерального казначейства в Пермском крае, смета была завышена примерно на 30 млн рублей. Экс-министр также обвинялся по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") за перенос тренировочных сборов с базы федерального центра на частную, которая не входила в реестр объектов спорта, в результате собственник базы получил средства из бюджета края. В этой части обвинения суд не нашел состава преступления и оправдал подсудимого. Защита Павла Ляха обжаловала приговор суда.