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На юге Москвы у девушки отобрали сумку с 1,3 млн рублей

В пресс-службе московского управления МВД сообщили, что девушка 1999 года рождения является безработной

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Неизвестный похитил у безработной 20-летней девушки в Москве сумку с 1,3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В полицию поступило заявление от девушки 1999 года рождения, которая сообщила, что на улице Ясеневой, возле дома 26, неизвестный похитил у нее сумку, в которой находилось 1,3 млн рублей, после чего скрылся на поджидавшей его машине Mazda, - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже, ведется розыск подозреваемого в ограблении.

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