Одним из погибших при крушении вертолета в Греции был основатель Музея русской иконы

АФИНЫ, 21 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Греции назвало в среду имена и фамилии двух россиян, погибших в катастрофе вертолета у острова Порос.

"Это - Михаил Юрьевич Абрамов и Павел Дмитриевич Акулинин", - сообщил дипломат корреспонденту ТАСС.

В пресс-службе Музея русской иконы подтвердили гибель Абрамова. "Погиб основатель Музея русской иконы", - сказали в пресс-службе.

Ранее пресс-атташе посольства РФ в Греции Василий Гаврилов подтвердил корреспонденту ТАСС гибель двух россиян в катастрофе вертолета во вторник близ острова Порос. "На борту разбившегося вблизи острова Порос вертолета находились двое граждан России. Оба они, как и пилот - гражданин Греции, погибли", - сказал Гаврилов. На вопрос по поводу репатриации тел Гаврилов сказал, что "предпринимаются необходимые меры по линии консульского отдела посольства".

Информацию о фамилиях россиян ранее распространила газета Iefimerida. Однако там была приведена неправильная транскрипция имени и фамилии одного из погибших.

По данным Афинского Македонского агентства новостей, частный вертолет упал во вторник в 15:40 по местному времени (совпадает с московским) в море к югу от порта Пороса. Известно, что вертолет был типа Agusta A-109 и принадлежал местному бизнесмену, который сдавал его в аренду для коммерческого использования. Вертолет был нанят двумя россиянами для полета из городка Галатас, находящегося на полуострове Пелопоннес напротив Пороса, в Афинский международный аэропорт.

По словам очевидцев, вертолет врезался в провода линии электропередачи, загорелся и рухнул в воду в 50 м от берега. Водолазы подняли из воды тела троих погибших. Греческого пилота звали Никос Каристинос. Он ранее служил в военной авиации. Был женат, отец троих детей.

В новость были внесены изменения (11:40 мск) - добавлена информация по тексту.